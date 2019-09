Gogeta Super Saiyan Blue scatena la sua furia nel video TGS di Dragon Ball FighterZ

In occasione del TGS 2019, Bandai Namco ha allestito uno stand dedicato a Dragon Ball FighterZ per consentire a tutti i fan del picchiaduro di Arc System Works di sperimentare le novità di gameplay offerte da uno dei prossimi combattenti destinati a entrare nel roster del titolo, ossia Gogeta Super Saiyan Blue.

Il filmato che campeggia in cima all'articolo, catturato da uno dei tanti appassionati accorsi alla fiera di Tokyo per assistere alle ultime novità provenienti dall'industria videoludica del Sol Levante, ci permette di familiarizzare con il ricco set di attacchi e di abilità speciali di Gogeta SSGSS.

L'ultima fusione tra Vegeta e Goku attingerà allo sconfinato bagaglio di esperienza dei due combattenti per tradursi in un moveset semplicemente esplosivo, con scambi fulminei e animazioni destinate a soddisfare tutti i cultori del picchiaduro targato Bandai Namco.

Gogeta in versione Super Saiyan Blue è solo l'ultimo dei tanti eroi introdotti da Arc System Works con il Pass 2 di Dragon Ball FighterZ: tra i lottatori aggiunti di recente nel roster del titolo troviamo infatti Videl, Goku bambino in versione GT, Jiren e Janemba. Al Diabolico Guerriero degli Inferi e a Gogeta SSGSS seguirà poi Broly, il protagonista del film Dragon Ball Super. Su queste pagine trovate anche delle splendide immagini in 4K di Gogeta Super Saiyan Blue.