Goku contro Monkey D. Rufy? Possibile, con una nuova mod di Dragon Ball FighterZ!

La comunità dei modder è piuttosto attiva sulla versione PC di. Con gli strumenti attualmente a disposizione non è possibile intervenire sul titolo in maniera radicale, ma c'è chi riesce ad introdurre tranquillamente dei lottatori personalizzati o inserire i brani dell'anime

Come fatto notare da IGN, il modder Mastaklo è riuscito a realizzare quello che forse è un sogno di numerosi appassionati degli anime, introducendo nel roster Monkey D. Rufy in persona! Come potete vedere dal video condiviso in apertura di notizia, il protagonista del manga/anime One Piece e Son Goku (che per l'occasione combatte in tutte le sue forma, SSGSS, Black e Super Saiyan) possono finalmente darsela di santa ragione! Chi vincerà secondo voi? Nelle scorse settimane, invece, altri modder hanno inserito personaggi come Vegeta Black Rosé e Gohan Blanco.

Vi ricordiamo che Dragon Ball FighterZ è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Lo sapevate che l'eccellete titolo di Arc System Works ha fatto registrare il miglior lancio digitale di sempre per un picchiaduro?