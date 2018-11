Goku in Super Smash Bros Ultimate, ma non è il protagonista di Dragon Ball

Un recente video di Polygon dedicato agli Spiriti di Super Smash Bros Ultimate ha scoperto la presenza di "Goku" tra questi ultimi, tuttavia non si tratta del celebre personaggio creato da Akira Toriyama, richiestissimo dai fan...

Il "Goku" presente in Super Smash Bros Ultimate è il protagonista di Yūyūki, videogioco per Famicom Disk System pubblicato nel 1989 in Giappone e basato sul romanzo cinese Journey to the West (Il Viaggio in Occidente), pubblicazione che ha ispirato il concept di Dragon Ball e videogiochi come Enslaved Odyssey to the West.

Sono tanti i giocatori che stanno chiedendo l'introduzione di Goku e altri personaggi di Dragon Ball nel roster di Super Smash Bros Ultimate ma difficilmente verranno accontentati, a causa della volontà di Sakurai di aggiungere solamente lottatori provenienti dal mondo dei videogiochi.

Super Smash Bros Ultimate sarà disponibile dal 7 dicembre in esclusiva su Nintendo Switch.