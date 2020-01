Goku vs Freezer: 40 minuti di gameplay di Dragon Ball Z Kakarot

In questo video gameplay di Dragon Ball Z Kakarot, il più valoroso dei Saiyan e l'essere che ha contribuito alla distruzione del pianeta Vegeta si affrontano in una battaglia all'ultima onda energetica per offrirci un assaggio delle potenzialità del sistema di combattimento dell'attesissimo GDR di Bandai Namco.

La solida componente picchiaduro su cui si reggerà l'impalcatura ludica di questo ambizioso progetto firmato CyberConnect2 attingerà a piene mani dalla storia del manga di Akira Toriyama per provare a ricrearne la medesima esperienza.

Il colorato universo che esploreremo in compagnia di Goku e dei suoi inseparabili amici (e quindi anche di Vegeta, nonostante l'orgoglioso principe dei Saiyan voglia negarlo fino alla morte) comprenderà infatti tutte le principali ambientazioni dell'epopea di Dragon Ball Z, permettendoci così di reinscenare ingame le battaglie più emozionanti delle linee narrative incentrate sui diversi villain della serie. Lo scontro tra Goku e Freezer ne è il perfetto esempio, così come quello della saga di Cell e dell'eterno scontro tra lo stesso Goku e Vegeta.

Fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo nuovo video gameplay e se intendete immergervi nelle atmosfere di Dragon Ball Z Kakarot sin dal giorno di uscita del prossimo kolossal action ruolistico di Bandai Namco, prevista per il 17 gennaio su PC, PS4 e Xbox One. Nel frattempo, vi invitiamo a ripercorrere con questo filmato di approfondimento la storia di CyberConnect2 da Naruto a DBZ Kakarot.