Golden Axe: il classico targato SEGA compie 30 anni

Nel maggio 1989 SEGA lanciava nelle sale giochi giapponesi Golden Axe, picchiaduro a scorrimento ambientato in un mondo fantasy capace di riscuotere da subito un enorme successo, dando il via a una saga composta da tre episodi principali, un reboot e vari spin-off.

Golden Axe arriva in seguito anche su home computer e console (Master System e Mega Drive) tra la fine del 1989 e il corso del 1990 mentre nel 1991 arriva Golden Axe II su Mega Drive. Nel 1993 esce Golden Axe III (solo in Giappone, arriverà in Occidente su Wii Virtual Console nel 2008), preceduto dallo spin-off Golden Axe The Revenge of Death Adder, relegato al solo mercato arcade.

Tanti i progetti anche per Master System, Game Gear e Saturn, tra cui Golden Axe Warrior (RPG in stile The Legend of Zelda), Ax Battler A Legend of Golden Axe e Golden Axe The Duel, picchiaduro a incontri uscito nel 1994 in sala giochi e SEGA Saturn.

Nel 2008 è la volta del reboot Golden Axe Beast Rider, un nuovo inizio per la saga, purtroppo accolto negativamente dalla critica e bocciato dal pubblico. Le vendite sono decisamente sottotono e SEGA blocca tutti i progetti per la nuova trilogia.

Nel 2014 si parla di una serie TV basata su Golden Axe ma nulla si è ancora concretizzato, nel 2018 SEGA lancia Golden Axe Classic per iOS e Android, app che raccoglie i primi tre episodi della serie giocabili su smartphone e tablet. Chissà se in futuro vedremo un nuovo Golden Axe per console, nel frattempo, tanti auguri!