Golden Axe Returns non s'ha da fare: SEGA blocca il progetto fan-made

Sappiamo che SEGA è al lavoro su un nuovo Golden Axe nell'ambito di un grosso piano volto a riportare in scena tanti suoi brand storici. Forse è per questo motivo che la compagnia nipponica ha deciso di bloccare Golden Axe Returns, un progetto amatoriale sviluppato da ZVitor.

E' lo stesso autore a renderlo noto pubblicando una mail a lui inviata da Game Jolt, il servizio che ospitava il gioco fan-made e che ha ricevuto dai legali di SEGA un DMCA che ha imposto di interrompere immediatamente la produzione di Golden Axe Returns. Game Jolt ha dunque reso immediatamente privati tutti i file relativi al gioco che dunque non sono più accessibili al pubblico ma soltanto al suo creatore.

ZVitor aveva concepito Golden Axe Returns come un seguito diretto di Golden Axe III ambientato poco prima degli eventi di Golden Axe The Revenge of Death Adder. Oltre a un gameplay e uno stile grafico che avrebbero in larga parte ricalcato l'impostazione dei classici SEGA originali, il cast di personaggi giocabili avrebbe visto il ritorno di amati beniamini quali Ax Battler, Tyris Flare e Gilius Thderhead oltre ad altri personaggi ancora ripresi da Golden Axe III, Golden Axe The Revenge of Death Adder e Golden Axe The Duel.

Ora però Golden Axe Returns sembra destinato a non divenire mai realtà, e tutto ciò che ci resta sono video-gameplay disponibili su Youtube che ci fanno vedere come era l'interessante progetto di ZVitor.