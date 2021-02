Golden Eye 007: leakata la remastered per Xbox 360 mai pubblicata da Rare

Sebbene gli sviluppatori di Rare si fossero prodigati in passato per pubblicare una versione rimasterizzata di Golden Eye 007 su Xbox 360, l'operazione fu bruscamente interrotta a causa di problemi burocratici fra Nintendo, Microsoft e Activision che al tempo si spartivano i diritti dello sparatutto in prima persona.

La remastered di Golden Eye 007, i cui lavori furono di fatto portati a termine nel 2008, è ora trapelata online e include l'intera campagna affiancata dal comparto multiplayer. Il tutto risulta giocabile tramite Xenia, un emulatore di Xbox 360. Il titolo offre persino la possibilità di selezionare due modalità grafiche distinte: una basata per l'appunto sui lavori di aggiornamento apportati da Rare, e l'altra ancorata all'infrastruttura del titolo originale pubblicato su Nintendo 64 nel 1997. Potete dare uno sguardo al gioco mai pubblicato grazie al filmato di gameplay che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, e che ci mostra la campagna single player nella sua interezza.

Libera da problematiche di stampo burocratico, Rare, in collaborazione con 4J Studios, fu invece in grado di lanciare su Xbox 360 nel 2010 la versione rimasterizzata di Perfect Dark (l'originale uscì su N64 deci anni prima), che fu in seguito incluso nella raccolta Rare Replay. Il franchise, come ben saprete, ritornerà prossimamente alla luce su Xbox Series X grazie al nuovo intrigante capitolo in via di sviluppo presso gli studi di The Initiative.