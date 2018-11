Golden Joystick Awards 2018: Fortnite è il Gioco dell'Anno

Ci avviciniamo ormai a dicembre, e come di consuetudine ecco iniziare le manifestazioni dedicate alle premiazioni dei migliori giochi dell'anno. Oggi è il turno dei Golden Joystick Awards: andiamo dunque a vedere la classifica dei vincitori dell'edizione 2018.

Come potete notare dalla classifica che vi abbiamo riportato più in basso, Fortnite, il titolo firmato Epic Games che ha trovato la sua fortuna con la famigerata modalità Battle Royale, è stato eletto come Miglior Gioco dell'Anno. Il free-to-play è sulla cresta dell'onda da ormai svariati mesi, e dopo aver incrementato esponenzialmente gli introiti di Epic Games, gli viene infine riconosciuto un importante merito ludico con questo nuovo premio. Di seguito, trovate l'elenco completo dei giochi vittoriosi ai Golden Joystick Awards 2018:

Miglior Storytelling - God of War (Sony/SIE Santa Monica)

- God of War (Sony/SIE Santa Monica) Miglior Gioco Competitivo - Fortnite (Epic Games)

- Fortnite (Epic Games) Miglior Gioco Cooperativo - Monster Hunter: World (Capcom)

- Monster Hunter: World (Capcom) Miglior Gioco Indie - Dead Cells (Motion Twins)

- Dead Cells (Motion Twins) Miglior Design Grafico - God of War (Sony/SIE Santa Monica)

- God of War (Sony/SIE Santa Monica) Still Playing Award - World of Tanks (Wargaming)

- World of Tanks (Wargaming) Miglior Performance - Bryan Dechart per Detroit: Become Human (Sony/Quantic Dream)

- Bryan Dechart per Detroit: Become Human (Sony/Quantic Dream) Miglior Gioco VR - Skyrim VR (Bethesda)

- Skyrim VR (Bethesda) Miglior Gioco Mobile dell'Anno - PUBG (PUBG Corp.)

- PUBG (PUBG Corp.) Gioco PC dell'Anno - Subnautica (Unknown World Entertainment)

- Subnautica (Unknown World Entertainment) Gioco PlayStation dell'Anno - God of War (Sony/SIE Santa Monica)

- God of War (Sony/SIE Santa Monica) Gioco Xbox dell'Anno - Forza Horizon 4 (Microsoft/Playground Games)

- Forza Horizon 4 (Microsoft/Playground Games) Gioco Nintendo dell'Anno - Octopath Traveler (Nintendo/Square-Enix)

- Octopath Traveler (Nintendo/Square-Enix) Miglior Sviluppatore Emergente - Unknown Worlds Entertainment

- Unknown Worlds Entertainment Gioco Più Atteso - Cyberpunk 2077 (CD Projekt RED)

Premio Scelta della Critica - Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games)

- Red Dead Redemption 2 (Rockstar Games) Premio alla Carriera - Hidetaka Miyazaki, director della serie di Dark Souls

- Hidetaka Miyazaki, director della serie di Dark Souls Outstanding Contribution - Microsoft per l'Xbox Adaptive Controller

- Microsoft per l'Xbox Adaptive Controller Gioco eSport dell'Anno - Overwatch

- Overwatch Gioco dell'Anno - Fortnite

Da segnalare i molteplici riconoscimenti assegnati a God of War di Sony Santa Monica che viene eletto Miglior Gioco PlayStation e si porta a casa i premi per il miglior Storytelling il Milgior Deisgn Grafico. Sorprende in negativo invece Red Dead Redemption 2, che si accontenta del solo Premio per la Scelta della Critica. Cosa ne pensate dei vincitori dei Golden Joystick Award 2018?