Golden Joystick Awards 2021: il PC premiato come miglior hardware di tutti i tempi

Qual è la più grande piattaforma da gioco di ogni epoca? Non solo Dark Souls è stato eletto miglior gioco di sempre ai Golden Joystick 2021, ma l'evento ha dato anche una risposta a tale quesito assegnando un altro particolare premio, l'Ultimate Hardware of All Time.

A vincere il riconoscimento è stato il PC, battendo l'agguerrita concorrenza di console che hanno scritto la storia videoludica quali la prima PlayStation, la PS2, la PS4 ed il Super Nintendo. Ad accettare il premio nientemeno che Gabe Newell, capo di Valve e tra le principali menti dietro la nascita di Steam, che nel suo breve discorso ha sottolineato come "giocatori e sviluppatori hanno tratto enormi benefici dalle inflessibili innovazioni introdotte con il PC Gaming".

Se da un lato è vero che il PC, concepito come sistema da gioco, può essere visto come una singola piattaforma andata avanti per decenni, è altrettanto vero che anche questo mondo è andato incontro a continue evoluzioni fino all'attualità, restando sempre al passo con i tempi ed offrendo tecnologie sempre più avanzate, generazione dopo generazione.

Tornando invece ai giochi, Resident Evil Village ha vinto il GOTY ai Golden Joystick Awards 2021: il survival horror si è portato a casa in totale tre riconoscimenti, mentre Capcom è stata eletta miglior studio dell'anno.