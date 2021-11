Golden Joystick Awards 2021: PS5 premiata come Best Gaming Hardware

Come ogni anno, ai Golden Joystick Awards vengono premiati i giochi e le piattaforme che più hanno segnato l'industria dei videogiochi negli ultimi 12 mesi. Ad accaparrarsi il titolo di Best Gaming Hardware del 2021 è stata PlayStation 5, la console next-gen di Sony che ha dovuto vedersela con una concorrenza piuttosto agguerrita.

Vengono in questo modo battute Xbox Series X|S, senza dimenticare Nintendo Switch che, grazie anche al lancio del modello OLED, continua a vendere più che bene in tutto il mondo. Di seguito vi riportiamo tutte le nomination per il Best Gaming Hardware del 2021:

PS5

Xbox Series X

Xbox Series S

NVIDIA GeForce RTX 3080

Nintendo Switch OLED

WD_BLACK SN850 NVMe SSD

A partire dal suo già iconico design, passando per l'SSD super veloce e le innovazioni tattili apportate dal DualSense, PlayStation 5 ha indubbiamente rappresentato un bel passo in avanti dal punto di vista dell'ingegneria hardware rispetto al suo predecessore. Questo, senza contare la qualità delle esclusive che hanno accompagnato la console nel suo primo anno di vita, tra cui possiamo citare Returnal, Deathloop, Spider-Man: Miles Morales e Sackboy: A Big Adventure. Siete d'accordo con la premiazione assegnata ai Golde Joystick Awards 2021, o avreste preferito vedere il trionfo di Xbox Series X|S o Switch?