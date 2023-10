Golden Joystick Awards 2023 con Troy Baker: c'è la data per le Nomination al GOTY

Dopo l'incetta di nomination di Baldur's Gate 3 e Zelda ToTK ai Golden Joystick Awards 2023, la macchina organizzativa dell'evento videoludico britannico si rimette in moto confermando la partecipazione di Troy Baker e di tanti altri attori dell'industria.

Lo spettacolo videoludico dal vivo approntato da testate internazionali come Edge Magazine, GamesRadar, PCGamer e TechRadar Gaming sarà quindi presentato da Troy Baker, l'attore conosciuto per le sue interpretazioni nel ruolo di Joel nel franchise di The Last of Us, come pure in Death Stranding, Stray Gods e Fort Solis.

Alla 41esima edizione dei Golden Joystick Awards parteciperanno anche tanti altri protagonisti del settore e ospiti speciali, come gli attori Manon Gage e Maggie Robertson, la produttrice esecutiva della Nuova Saga di The Witcher Gosia Mitręga, i compositori Elvira Björkman e Nicklas Hjertberg dei Two Feathers e Neil Newbon, la voce di Astarion in Baldur's Gate 3.

La cerimonia dei Golden Joystick Awards 2023, con l'annuncio dei vincitori nelle diverse categorie in nomination, si terrà la sera di venerdì 10 novembre dal Royal Lancaster Hotel di Londra. L'elenco dei videogiochi che si contenderanno la prestigiosa statuetta del Game of the Year ai Golden Joystick Awards 2023 verrà svelato ufficialmente il prossimo 23 ottobre.