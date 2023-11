Golden Joystick Awards: Baldur's Gate 3 è il GOTY 2023! Ecco tutti i vincitori

Baldur's Gate 3 supera l'agguerrita concorrenza dei candidati al Golden Joystick Awards 2023 e consente al team Larian di conquistare l'Ultimate Game of the Year, il premio più prestigioso della kermesse videoludica che precede i The Game Awards.

Il capolavoro ruolistico degli studi Larian è l'induscusso trionfatore della nuova edizione dei Golden Joystick Awards: oltre alla statuetta del GOTY, con BG3 la software house belga riesce a conquistare anche i premi per il Best Storytelling, il Best Visual Design, il Best Game Community e il PC Game of the Year. Non meno importanti sono poi i riconoscimenti personali al doppiatore di Astarion Neil Newborn (Best Supporting Performer) e ovviamente al team Larian con il premio per lo Studio of the Year.

Golden Joystick Awards 2023: elenco dei vincitori

Best Storytelling: Baldur's Gate 3

Still Playing Award: No Man's Sky

Best Visual Design: Baldur's Gate 3

Studio of the Year: Larian Studios

Best Game Expansion: Cyberpunk 2077 Phantom Liberty

Best VR Game: Horizon Call of the Mountain

Best Indie Game: Sea of Stars

Best Multiplayer Game: Mortal Kombat 1

Best Audio: Final Fantasy 16

Best Game Trailer: Cyberpunk 2077 Phantom Liberty Cinematic Trailer

Streamer's Choice: Valorant

Best Game Community: Baldur's Gate 3

Best Gaming Hardware: PlayStation VR 2

Breakthrough Awad: Cocoon / Geometric Interactive

Critics Choice Award: Alan Wake 2

Best Lead Performer: Ben Starr (Final Fantasy 16)

Best Supporting Performer: Neil Newborn (Baldur's Gate 3)

Nintendo Game of the Year: The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

PC Game of the Year: Baldur's Gate 3

Xbox Game of the Year: Starfield

PlayStation Game of the Year: Resident Evil 4

Most Wanted Game: Final Fantasy VII Rebirth

Ultimate Game of the Year: Baldur's Gate 3

Come possiamo intuire sfogliando l'elenco dei vincitori, gli altri grandi protagonisti del 2023 videoludico che sta per volgere al termine devono accontentarsi di un ruolo marginale nei Golden Joystick Awards, come nel caso di Starfield (premiato con l'Xbox Game of the Year), Zelda Tears of the Kingdom (Nintendo Game of the Year), Sea of Stars (Indie Game of the Year) e Alan Wake 2 (Critics Choice Award), con sullo sfondo i numerosi riconoscimenti a CD Projekt per l'espansione Phantom Liberty di Cyberpunk 2077. Prima di lasciarvi ai commenti per scoprire che cosa ne pensate dei vincitori dei Golden Joystick Awards 2023, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Baldur's Gate 3.