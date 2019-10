Golden Joystick Awards: Resident Evil 2 e The Outer Worlds tra i candidati al GOTY

La stagione dei premi è ormai alle porte. Dopo aver raccolto le votazioni nelle categorie più disparate dedicate ai singoli generi e alle differenti piattaforme, i Golden Joystick Awards 2019 sono entrati nel vivo: è giunto il momento di votare per l'assegnazione del premio più ambito, l'Ultimate Game of The Year!

A differenza di altri premi, i Golden Joystick Awards vengono assegnati sulla base delle votazioni effettuate dagli stessi giocatori. Siete quindi chiamati ad eleggere il miglior gioco di questo ricchissimo 2019 scegliendo tra una selezione di 12 differenti titoli, uno migliore dell'altro. Oltre a Resident Evil 2 Remake e Sekiro: Shadows Die Twice, che hanno allietato la prima parte dell'anno, figurano anche esclusive come Fire Emblem: Three Houses e Gears 5, oltre ai freschissimi Call of Duty: Modern Warfare e The Outer Worlds, arrivati sul mercato giusto un paio di giorni fa.

Ecco la lista completa dei candidati al premio Ultimate Game of The Year, disposti in ordine alfabetico:

Apex Legends

Call of Duty: Modern Warfare

Control

Disco Elysium

Fire Emblem: Three Houses

Gears 5

Outer Wilds

Resident Evil 2 Remake

Sekiro: Shadows Die Twice

Telling Lies

The Outer Worlds

Untitled Goose Game

Se volete esprimere la vostra preferenza, non dovete far altro che recarvi su questa pagina e fornire il vostro indirizzo email. I vincitori dell'Ultimate Game of The Year e delle altre categorie verranno annunciati durante una cerimonia che si svolgerà il 15 novembre al Bloomsbury Big Top di Londra: a condurre la serata ci penserà Danny Wallace, comico, presentatore e interprete di Shaun Hastings nella saga di Assassin's Creed. Chi vincerà secondo voi?