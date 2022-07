Golden Sun protagonista del nuovo sito di Camelot: ma per ora nessun annuncio

Ad oltre un decennio di distanza dalla pubblicazione dell'ultimo capitolo della saga, Golden Sun è ancora oggi una IP molto amata da tantissimi videogiocatori, che sperano in un suo ritorno sulle scene videoludiche.

Sino ad oggi, tuttavia, né Nintendo né Camelot hanno offerto concrete speranze alla community, rimasta orfana di aggiornamenti in merito. Nel tempo, diversi rumor hanno suggerito un possibile ritorno di Golden Sun su Nintendo Switch, ma sino ad oggi la console ibrida non si è resa protagonista di alcun annuncio. Ora, un aggiornamento del sito ufficiale di Camelot ha scatenato le speranze dei fan, che hanno ripreso a speculare su di un eventuale futuro della serie GDR.

Sul finire di giugno 2022, la software house giapponese ha infatti rinnovato il proprio portale web, aggiungendo tra le sue pagine diversi riferimenti a Golden Sun, inclusi alcuni nuovi artwork. Tale circostanza, lo segnaliamo, non sembra tuttavia essere particolarmente significativa. I citati riferimenti alla serie GDR sono infatti concentrati in una sezione del sito che ripercorre la storia di Camelot e paiono dunque avere semplici finalità celebrative. Difficile dunque, almeno per il momento, pensare ad un teaser per un nuovo annuncio legato a Golden Sun.



