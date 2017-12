Goldeneye 007 per Nintendo Wii: i server chiuderanno i battenti a marzo dell'anno prossimo

ha annunciato che il 30 marzo 2018 spegnerà definitivamente i server diper, rifacimento dell'originale sviluppato dae lanciato nel 1997 su

A partire dalla data sopra riportata i giocatori non potranno più accedere alle modalità online proposte dal titolo. La casa giapponese ha anche colto l'occasione per scusarsi con tutti coloro che ancora ci giocavano. Il titolo è stato pubblicato più di sette anni fa, e da allora Nintendo ha messo in commercio altre due console, Wii U e Switch. Con tutta probabilità gli utenti ancora attivi sono davvero pochi, ma fa sempre un certo effetto vedere la componente multiplayer di un titolo avviarsi verso il pensionamento. La campagna per giocatore singolo, chiaramente, continuerà ad essere accessibile.

Goldeneye 007 uscì su Nintendo Wii e DS il 2 novembre 2010. Ad un anno esatto di distanza approdò anche su PlayStation 3 e Xbox 360 in una nuova edizione denominata Goldeneye 007: Reloaded.