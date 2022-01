GoldenEye 007 di Rare tornerà su Xbox? Scovati gli achievement

Il 2022 appena cominciato potrebbe rappresentare l'anno del ritorno di GoldenEye 007 su Xbox, classico sparatutto in prima persona dell'era Nintendo 64 sviluppato da Rare.

I nostri colleghi di TrueAchievement hanno scovato in rete una lista di ben 55 achievement nuovi di zecca (per un totale di 1.000 Gamerscore) legati ad un certo GoldenEye 007, tuttavia non sono riusciti di stabilire a quale tipologia di prodotto appartengono (remaster, remake o re-release?) dal momento che la pagina del Microsoft Store non è stata ancora rinvenuta. Ciò che è certo, è che questi obiettivi sono differenti da quelli del remake di GoldenEye per Xbox Live Arcade leakato lo scorso anno (e poi cancellato).

GoldenEye 007, sviluppato da Rare e lanciato nel 1997 in esclusiva su Nintendo 64, è uno degli sparatutto in prima persona più influenti di tutti i tempi, noto anche e soprattutto per la sua componente multigiocatore locale. Nel 2010 è tornato su Nintendo Wii e Nintendo 2DS con un remake profondamente rimaneggiato sviluppato da Eurocom, con protagonista uno 007 dotato delle sembianze di Daniel Craig, e non di Pierce Brosnan come nell'originale. L'anno successivo il gioco è approdato anche su Xbox 360 e PlayStation 3 come GoldenEye 007 Reloaded.

Che stia per cominciare un nuovo capitolo della storia dello sparatutto di Rare? Nel frattempo, potete consultare la lista completa degli achievement scoperti seguendo il link allegato in calce a questa notizia.