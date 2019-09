GoldenEye 007: il remake amatoriale si mostra nel primo video gameplay!

Lo sviluppatore amatoriale e designer 3D Ben Colclough ci informa, attraverso i suoi profili social, di essere ormai pronto a mostrarci il primo filmato di gioco di GoldenEye 25, il remake fan made dello storico sparatutto per Nintendo 64 GoldenEye 007.

Per dare forma a questo videogioco gratuito, Colclough si sta servendo della versione più aggiornata dell'Unreal Engine 4 e delle infinite ore passate a studiare nel dettaglio ogni singolo scenario del capolavoro del '97.

Il filmato dimostrativo propostoci su YouTube è ambientato in uno dei livelli più celebri di GoldenEye 007 per N64, ossia quello dell'installazione militare sotterranea del Silo: il layout della mappa e dei controlli sono identici a quelli del titolo originario, così come il posizionamento dei nemici e le dinamiche di gameplay nell'utilizzo delle armi e dei gadget di 007. A cambiare, ovviamente, è il comparto grafico, qui riproposto con texture completamente riviste e "attualizzate" assieme agli effetti particellari e al sistema di illuminazione dinamica. Diversamente da altri sviluppatori dilettanti che si stanno servendo di una IA Neurale per modificare le texture e i modelli poligonali dei classici del passato, l'autore di questo remake ci tiene a offrire il suo "tocco personale" su ogni elemento grafico del suo lavoro.

Nelle intenzioni di Colclough, il lancio della versione completa e definitiva di GoldenEye 25 cadrà in occasione del venticinquesimo anniversario dalla commercializzazione del leggendario GoldeEye 007 su N64, avvenuta nell'agosto del 1997. Di conseguenza, ci sarà da attendere almeno fino al mese di agosto del 2022 per reindossare i panni dell'agente segreto dell'iconico FPS di RARE. Nel frattempo, possiamo sempre farci quattro risate con la parodia di GoldenEye 007 dei Griffin!