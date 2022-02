GoldenEye 007: Remaster in arrivo su PC e Xbox? Le ultime da Jeff Grubb

Non pago del clamore suscitato dai suoi indizi sull'acquisizione di Capcom da parte di un attore non meglio specificato dell'industria videoludica, il giornalista e insider di VentureBeat Jeff Grubb ritiene che Microsoft sia in procinto di annunciare la versione rimasterizzata di GoldenEye 007.

Nel corso dell'ultimo podcast tenuto da Grubb, il redattore di VentureBeat ha tratto spunto dalle ultime indiscrezioni offertegli dai suoi informatori anonimi e sottolineato come "penso proprio che Microsoft stia per annunciare la remaster HD di GoldenEye 007. L'annuncio potrebbe arrivare davvero molto presto, credo da qui alle prossime due settimane".

A voler dar retta a Grubb, perciò, i fan di lungo corso del capolavoro sparatutto di Rare per Nintendo 64 risorgerà presto su piattaforme Microsoft, presumibilmente nella triplice edizione destinata all'utenza PC, Xbox One e Xbox Series X/S. Il giornalista di VentureBeat non fornisce ulteriori anticipazioni sul possibile arrivo di GoldenEye 007 Remaster su Game Pass e su piattaforme come Nintendo Switch, in ragione dell'accordo che Microsoft dovrebbe raggiungere con MGM e la casa di Kyoto per attualizzare il kolossal N64.

A chi ci segue, ricordiamo che nel febbraio del 2021 su Xbox Live è stata leakata la build Xbox 360 di GoldenEye 007 HD, un progetto che, però, non vide mai la luce del negozio digitale di Microsoft.