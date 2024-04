Goldrake è approdato su PS5: salva la Terra con il MAXI SCONTO!

Microids Ufo Robot Goldrake - Il Banchetto Dei Lupi - Collector Edition è un videogame che sfrutta le potenzialità della PS5 riportando così in auge anche su questa console di ultima generazione un mito dell'anime giapponese. Lo sconto è davvero allettante: il 28%, che abbatte il prezzo fino a 208,81 euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Il gioco permette di eseguire e migliorare i famosi attacchi del robot gigante direttamente dalla serie TV. Trova tutti i personaggi, i luoghi iconici e i nemici della serie TV. Che potranno essere così scoperti dalle nuove generazioni o rivissute da chi, da bambino o adolescente, li seguiva in tv.

Il gioco offerte tre diverse fasi di gioco: Azione/Brawler, Sparatutto in 3a persona, Sparatutto ed Esplorazione.

Una colonna sonora iconica e originale: la musica della serie è stata infatti rimasterizzata e sarà possibile ascoltarla durante tutto il gioco, per rivivere ancora di più le emozioni della serie.

Ecco la trama: dopo che il pianeta Fleed è stato distrutto dall'Impero di Vega, Daisuke si rifugia sul nostro pianeta. Accolto e adottato da Genzo Umon, vive nella fattoria Shirakaba. Mentre l'invasione della Terra da parte di Vega è imminente, Daisuke difenderà il pianeta Terra con l'aiuto di Grendizer, il titanico robot nascosto nelle profondità dell'osservatorio di Genzo Umon.

Con l'aiuto di Kôji Kabuto, il principe del pianeta Fleed respingerà costantemente gli attacchi di Vegas e combatterà i suoi terribili robot, i Monstronef, inviati per distruggerlo.

Pilotaggio dello Spazer (modulo volante in cui è alloggiato Goldrake), sparatutto verticale nel TFO di Kôji Kabuto e azione/combattimento in terza persona controllando Goldrake. Insomma, un capolavoro, che oggi puoi prendere con il 28% in meno, quindi 208,81 euro.

