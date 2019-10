Golem, l'esclusiva PSVR, ha ora una data d'uscita ufficiale

Dopo un lungo periodo d'assenza dalle scene, si torna a parlare di Golem, titolo in arrivo esclusivamente per il visore PlayStation, grazie all'annuncio della data d'uscita ufficiale.

I possessori del caschetto per la realtà virtuale targato Sony potranno immergersi nel mondo creato dal game designer di Halo e Destiny a partire dal prossimo 8 novembre 2019. Tale data si riferisce esclusivamente alla versione scatolata del titolo, mentre quella digitale arriverà in esclusiva sul PlayStation Store qualche giorno dopo, ovvero il 12 novembre.

Il titolo ci metterà nei panni di un ragazzino gravemente malato e costretto a restare fermo nel suo letto la cui abilità consiste nel poter prendere il controllo di possenti golem e vedere il mondo attraverso i loro occhi. Nel corso dell'avventura non ci limiteremo ad affrontare altre creature in combattimenti corpo a corpo, ma potremo anche esplorare il mondo di gioco per scoprire artefatti nascosti che ci aiuteranno a svelare i misteri che si nascondono dietro la famiglia del protagonista.

In attesa di poter mettere le mani su Golem, vi ricordiamo che all'ultimo State of Play è stata annunciata la versione PSVR di L.A. Noire The VR Case Files, della quale potete leggere la nostra recensione a cura di Giuseppe Arace.