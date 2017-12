Golem uscirà il 13 marzo 2018 esclusivamente per PlayStation VR

è rimasto lontano dai riflettori per un bel po' di tempo, fin dall'annuncio avvenuto nel corso delladi due anni fa.

Quest'oggi gli sviluppatori di Highwire Games (uno studio fondato da veterani dell'industria) hanno finalmente annunciato che il titolo sarà disponibile esclusivamente per PlayStation VR a partire dal 13 marzo del 2018. Protagonista dell'avventura è una giovane ragazza dotata di particolari poteri che utilizzerà per controllare i Golem oppure per combatterli in scontri corpo a corpo. I giocatori potranno muoversi nelle ambientazioni semplicemente inclinando il corpo in avanti, grazie ad un sistema definito dagli sviluppatori "incline control".

Per un'idea più precisa sul gioco vi rimandiamo al trailer ufficiale, mentre per tutte le novità in arrivo dalla PlayStation Experience 2017 non dimenticate di dare un'occhiata alla nostra pagina dedicata dell'evento, costantemente aggiornata.