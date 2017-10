ha annunciato recentemente la volontà di pubblicare giochi in formato retail per Nintendo Switch, il primo titolo della lista potrebbe essere l'apprezzato, almeno secondo quanto dichiarato da Douglas Bogart, uno dei co-fondatori della compagnia.

Intervistato da The Switch Effect, Bogart fa sapere che al momento non ci sono ancora piani precisi in merito tuttavia Golf Story è sicuramente uno dei titoli più interessanti del catalogo indie di Switch, una edizione retail è molto richiesta dai giocatori, Limited Run Games proverà a capire se gli sviluppatori sono interessati a questa possibilità.