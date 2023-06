Dopo Gollum, Daedalic non svilupperà più videogiochi: Surviving Deponia è salvo

Le scarse vendite e il lancio disastroso di The Lord of the Rings Gollum impongono a Daedalic un netto cambio di rotta. La software house tedesca ha deciso di avviare una profonda ristrutturazione che la porterà a occuparsi della sola distribuzione dei videogiochi e non più del loro sviluppo.

In una nota pubblicata sulle pagine di GamesWirtschaft.de, un rappresentante di Daedalic Entertainment ha confermato le indiscrezioni dei giorni scorsi e spiegato che "ci sarà un nuovo inizio nella lunga storia di Daedalic". Come accaduto di recente con la ristrutturazione di Niantic e lo stop a NBA All World e Marvel World of Heroes, anche nel caso di Daedalic Entertainment si prospettano dei pesanti tagli al personale e il blocco dei progetti in sviluppo, su tutti quello legato al nuovo gioco de Il Signore degli Anelli dopo Gollum.

Il licenziamento di 25 degli oltre 90 dipendenti di Daedalic, riferisce il portavoce dell'azienda tedesca, avverrà "con il massimo supporto dei nostri ex dipendenti nella ricerca di nuove opportunità di lavoro all'interno della nostra rete". La ristrutturazione di Daedalic, ad ogni modo, non coinvolgerà il già annunciato Surviving Deponia, poiché il titolo è affidato alle cure di AtomicTorch Studio e rientra nella nuova tipologia di prodotti sui quali la sussidiaria di Nacon concentrerà d'ora in avanti i propri interessi in qualità di publisher e team 'di supporto' per la distribuzione di videogiochi realizzati da altre software house.

Nel corso degli ultimi anni, ricordiamo che Daedalic ha contribuito alla pubblicazione di titoli come Barotrauma, Inkulinati, Hidden Deep, Glitchpunk, Iratus Lord of the Dead e Deponia: quanto al futuro, oltre a Surviving Deponia il team di Daedalic Entertainment conferma il suo impegno per la distribuzione e la promozione del gestionale steampunk New Cycle, in arrivo più avanti nel 2023 su PC.