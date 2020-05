Gollum per PS5 e Xbox Series X: novità sul gameplay, tutto quello che c'è da sapere

Nonostante i recenti rumor sulla possibile cancellazione di The Lord of the Rings Gollum, il titolo targato Daedalic Entertainment con protagonista la mostruosa creatura sembra essere vivo e vegeto e nelle ultime ore sono stati diffusi tantissimi nuovi dettagli sul gameplay.

Nel nostro nuovo video abbiamo deciso di raccogliere tutte le informazioni disponibili ad oggi, tra le quali ci sono anche riferimenti al level design, alle meccaniche stealth e alla storia del gioco. Stando alle parole degli sviluppatori, il titolo includerà anche un particolare sistema di scelte che evidenzia la particolare personalità del personaggio che abbiamo imparato a conoscere nei libri e nella serie cinematografica.

Prima di lasciarvi al filmato con tutti i dettagli sul gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche le prime immagini in game di The Lord of the Rings Gollum. Nel caso in cui vi fosse sfuggito, sappiate che The Lord of the Rings Gollum arriverà anche su PlayStation 5 e Xbox Series X oltre che su PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. Il lancio è attualmente fissato per il 2021 su tutte le piattaforme citate, adesso speriamo di poter vedere presto un video gameplay del gioco in azione.