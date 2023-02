Gomorra: alla scoperta del gioco italiano ispirato al best-seller di Saviano

Gli sviluppatori italiani di 34BigThings stanno per lanciare sotto l'egida di Saber Interactive un videogioco gestionale a vocazione narrativa ispirato a Gomorra, il best-seller internazionale di Saviano.

La nuova esperienza interattiva sfornata dalle fucine digitali di 34BigThings sprona i giocatori a scegliere e costruire gradualmente la propria storia, con colpi di scena che si susseguono fino al gran finale.

Il Senior Game Designer di Gomorra, Giuseppe Enrico Franchi, delinea la visione del suo team sottolineando come "ovviamente l'obiettivo del gioco non è quello di esaltare le azioni della criminalità organizzata o di romanzarle in positivo, ma di comprendere i suoi meccanismi, sia dal punto di vista operativo che da quello sociale, perché ciò che può essere compreso si può anche combattere".

Alle parole di Franchi si aggiungono le dichiarazioni di Nicholas Di Valerio: il Narrative Designer di Gomorra spiega che "abbiamo voluto offrire un'esperienza di storytelling che fosse tanto adattiva al gameplay quanto in grado di restituire l'enorme complessità umana di un mondo, quello del crimine, che appare spesso estremo, contraddittorio e quasi binario: violenza o tenerezza, vita o morte, miseria o ricchezza oscena. Dando loro responsabilità totale sul destino dei protagonisti, lasciamo ai giocatori tutto l'aroma della sfumatura".

Il lancio del videogioco Gomorra è previsto per il 16 febbraio su PC e sistemi mobile. Se volete saperne di più sull'ultima opera di 34BigThings, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro speciale sul videogioco italiano di Gomorra.