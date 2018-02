Gone Home su PC riceve il supporto all'italiano e un aggiornamento del motore grafico

Con un post apparso sulla comunità di Steam,ha annunciato di aver aggiornato la versione PC di Gone Home con una serie di interessanti novità.

Innanzitutto, a quasi cinque anni dalla pubblicazione avvenuta nell'agosto del 2013, il titolo ha ricevuto il supporto ufficiale a ben otto nuove lingue (tra le quali figura anche l'italiano). Prima d'ora, infatti, per giocare nel nostro idioma i giocatori dovevano necessariamente affidarsi alle traduzioni amatoriali realizzate dai fan. Da adesso in avanti non sarà più necessario, anche se gli sviluppatori fanno sapere che gli utenti potranno continuare ad utilizzarle se lo vorranno.

In aggiunta a ciò, è stato aggiunto il supporto agli achievement di Steam, ai salvataggi su Steam Cloud ed è stato aggiornato il motore grafico ad una versione più recente di Unity che dovrebbe migliorare le prestazioni. Tutte queste funzionalità, ad eccezione di quelle specifiche per l'ecosistema digitale di Valve, verranno rese disponibili anche sulle altre piattaforme prive di DRM (come GOG.com).

Vi ricordiamo che Gone Home è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, PC, Linux e macOS.