Gone Home arriva anche su Nintendo Switch il 23 agosto

Annapurna Interactive e The Fullbright Company sono lieti di annunciare che Gone Home uscirà anche su Nintendo Switch il 23 agosto, a distanza di cinque anni dal debutto su PC. Con l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer del gioco con i riconoscimenti della stampa internazionale.

Per celebrare il quinto anniversario di Gone Home, dunque, lo sviluppatore The Fullbright Company ha deciso di portare il gioco anche su Nintendo Switch con la collaborazione di Annapurna Interactive, permettendo agli utenti della console ibrida di giocare con uno degli esponenti più apprezzati dei cosiddetti "walking simulator".

Gone Home si presenta come un'avventura narrativa in prima persona in cui si vestono i panni di Katie, una studentessa americana appena tornata dall'Europa. Una volta arrivati a casa, però, noteremo che ad attenderci non ci sarà nessuno: per qualche motivo i genitori e la sorella Samantha si sono allontanati dall'abitazione senza far rientro, e spetterà a noi capire cosa è successo. Per farlo potremo perlustrare con attenzione tutti gli indizi disseminati nella casa, scoprendo di più sulla famiglia di Katie e su cosa ha spinto la sorella Samantha ad andarsene.

Dopo il debutto su PC, PS4 e Xbox One, Gone Home sarà disponibile anche su Nintendo Switch a partire dal 23 agosto.