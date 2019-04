Gone Hone gratis su Humble Bundle e Indiegala regala Deponia

La nuova iniziativa dell'Humble Store rivolta agli utenti che approfittano delle offerte dell'Humble Bundle è dedicata all'avventura Gone Home di Fullbright Company, mentre Indiegala ci invita a scaricare gratuitamente il frizzante Fuga da Deponia di Daedalic Entertainment.

Il programma Trove di Humble Bundle offre il download di giochi PC senza alcun DRM: l'offerta su Gone Home è già attiva e lo sarà fino al 3 maggio. Per poter scaricare Gone Home, in questo caso, non servirà iscriversi a Trove ma basterà accedere al proprio account Humble Bundle.

Oltre all'evocativo titolo in soggettiva degli autori statunitensi (qui trovate la nostra recensione di Gone Home), Humble Trove permette però di scaricare anche altri 60 titoli attraverso un abbonamento mensile di 12 dollari. Differentemente da altre tipologie di sottoscrizioni come quella a PlayStation Plus su PS4 o al Games Pass su Xbox One, una volta effettuato il download dei giochi in offerta questi ultimi saranno vostri per sempre.

Altrettanto semplici risultano essere poi le modalità di accesso all'iniziativa di Indiegala che permette di scaricare gratis Fuga da Deponia: anche in questo caso, infatti, basta effettuare il login al sito e seguire le indicazioni fornite sulle pagine del portale per avere accesso al gioco e fruirne sul proprio PC a tempo indefinito.