Goodboy Galaxy: svelata l'avventura tra Cave Story e Metroid per PC, Switch e GBA!

La passione per il retrogaming e le vecchie esperienze videoludiche non conosce confini. Una software house indie olandese sta raccogliendo fondi su Kickstarter per finanziare lo sviluppo di Goodboy Galaxy, un'avventura sci-fi ispirata a Cute Story e Metroid per PC, Nintendo Switch e, incredibilmente, Game Boy Advance!

Scorrendo la scheda che accompagna l'apertura della campagna di crowdfunding di Goodboy Galaxy, scopriamo infatti che la versione nativa del progetto è proprio quella da destinare all'utenza della leggendaria console portatile di Nintendo, provvedendo alla commercializzazione del titolo su di una cartuccia celebrativa e ricca di rimandi alle glorie del GBA.

A poco più di 48 ore dall'avvenuto lancio della campagna Kickstarter di Goodboy Galaxy, gli sviluppatori europei hanno già raccolto la somma necessaria per garantire la realizzazione del progetto per Game Boy Advance e dei porting per PC (Steam) e Nintendo Switch, con risoluzione più elevata, un audio rimasterizzato, la possibilità di giocare in cooperativa a schermo condiviso e un capitolo aggiuntivo per tutte le versioni.

Quanto al gameplay e ai contenuti, basta dare un'occhiata al reveal trailer di Goodboy Galaxy per farsi un'idea dell'impegno profuso dall'omonima software house olandese nel concretizzare il sogno di un'avventura moderna per Game Boy Advance con protagonista un cagnolino astronauta impegnato nell'esplorazione di pianeti estremamente colorati e pieni di misteri da scoprire. Se volete provare in anteprima il gioco, sulle pagine del sito ufficiale di Goodboy Galaxy è disponibile persino una Demo (scaricabile o fruibile tramite browser) con la prima missione dell'avventura.