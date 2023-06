Goodbye Volcano High, aspettando la fine del mondo: cosa faresti con il tempo contato?

Originariamente attesto proprio per il mese di giugno, Goodbye Volcano High è stato invece rinviato di pochi mesi: per addolcire l'attesa, l'intrigante avventura narrativa si è però palesata sul palco del Tribeca Games Festival.

Con un interessante video intervista, gli sviluppatori di KO_OP hanno raccontato il concept alla base del gioco, che vedrà un gruppo di amici affrontare - letteralmente - la fine del mondo. Un asteroide è in rotta di collisione con la Terra ed entro un anno genererà un impatto tale da causare la scomparsa del pianeta come lo conosciamo oggi. Una cornice narrativa che ha portato la software house a sostituire gli esseri umani con dinosauri antropomorfi: una scelta estetica che veicola immediatamente la metafora di una specie condannata a scomparire.



Avventura prettamente narrativa, Goodbye Volcano High mette al centro dell'esperienza le emozioni e i sentimenti dei protagonisti. Giovani studenti delle superiori e compagni di band, i ragazzi dovranno decidere come reagire a una situazione così estrema e angosciante, nel tentativo di dare comunque un senso alla propria vita. Tra musica e amicizia, il titolo propone un'ampia diramazione di scelte, sino alla conclusione della storia.



Goodbye Volcano High sarà disponibile su PC, PS5 e PS4 a partire dal prossimo 29 agosto 2023. Tra le avventure narrative in arrivo in estate, segnaliamo il nuovo video di The Expanse: The Telltale Series presentato al Tribeca Games Festival.