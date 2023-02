Goodbye Volcano High: l'avventura narrativa coi dinosauri ha una data su PC e PlayStation

Lo spettacolo digitale approntato da Sony con il PlayStation State of Play di febbraio ha dato modo al team KO_OP di annunciare la data di lancio dell'avventura narrativa Goodbye Volcano High su PC, PS4 e PlayStation 5.

A chi si avvicina solo adesso a questo progetto, ricordiamo che Goodbye Volcano High è un'avventura interattiva che racconta una storia d'amore, di cambiamenti... e di ere che finiscono. Il nostro compito sarà infatti quello di interpretare il dinosauro umanoide Fang e di accompagnarla nel corso dell'ultimo anno di liceo per aiutarla a fare ordine nella sua vita prima che il suo mondo venga stravolto per sempre da una catastrofe globale.

Nel corso dell'avventura dovremo consigliare Fang e aiutarla a completare gli scopi che si è prefissata: si dichiarerà alla sua cotta? Saprà risolvere le sue complicate dinamiche familiari? Riuscirà a scrivere la canzone più bella di sempre? A queste e a tante domande daremo risposta a partire dal 15 giugno, con il lancio di Goodbye Volcano High su PC e console PlayStation.

In coincidenza dello State of Play, Sony ha presentato anche i videogiochi PS Plus gratis di marzo: nell'elenco dei titoli disponibili per gli abbonati al tier Essentials troveremo Battlefield 2042, Code Vein e, curiosamente, persino un gioco Microsoft, ossia Minecraft Dungeons di Mojang. Sempre in orbita Microsoft, ma questa volta da Bethesda, ci sarà anche Ghostwire Tokyo tra i titoli PS Plus Extra e Premium.