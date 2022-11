Che fine ha fatto Goodbye Volcano High? L'avventura per PC e PlayStation rinviata ancora

Vi ricordate di Goodbye Volcano High? Si tratta di un'avventura narrativa con protagoniste diverse creature umanoidi simili a dinosauri, che venne mostrato per la prima volta tra i giochi indie dell'evento PS5 di giugno 2020 facendo però perdere velocemente le sue tracce.

Inizialmente previsto per il 2021, Goodbye Volcano High è stato poi rinviato al 2022, ma il team di sviluppo KO_OP ha fornito ben pochi aggiornamenti sul progetto, che risulta ancora sostanzialmente avvolto nella nebbia. E con il 2022 ormai agli sgoccioli, come prevedibile, gli autori confermano un ulteriore posticipo per l'opera, che è adesso attesa per l'estate 2023 sempre su PlayStation 5, PS4 e PC, le stesse piattaforme già confermate in precedenza.

Per l'occasione KO_OP ha diffuso anche un nuovo teaser trailer di Goodbye Volcano High, che offre un inedito assaggio delle meccaniche narrative del gioco, basate su dialoghi a risposte multiple che modificheranno in modo più o meno significativo l'evolversi della vicenda a seconda delle scelte effettuate dal giocatore. L'opera permetterà inoltre di interagire con strumenti musicali, scrivere canzoni, interagire con i social media e sviluppare i rapporti con i numerosi personaggi con i quali potremo interagire.

Al netto del rinvio, il fatto che ci sia adesso una finestra di lancio maggiormente definita sembra lasciare intendere che lo sviluppo dovrebbe essere ormai a buon punto. Non resta che attendere dettagli più precisi dagli sviluppatori nei prossimi mesi.