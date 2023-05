Goodbye Volcano High non vuole proprio uscire: ennesimo rinvio per l'avventura narrativa

Eravamo rimasto allo scorso febbraio, quando venne annunciata la data d'uscita di Goodbye Volcano High per PC e console PlayStation. KO_OP l'aveva fissata al 15 giugno 2023, e invece ci sarà da aspettare un po' più a lungo.

Gli sviluppatori annunciano infatti un ulteriore rinvio per l'avventura narrativa a base di dinosauri antropomorfi: l'esordio di Goodbye Volcano High su PC, PlayStation 5 e PS4 adesso avverrà in data 29 agosto 2023. Un posticipo dunque non troppo consistente per il gioco, sebbene si tratti comunque dell'ennesimo.

Annunciato originariamente nel 2020 durante un evento di presentazione dei giochi PS5 (all'epoca ancora non disponibile sul mercato), KO_OP fissò l'originale finestra di lancio al 2021, salvo poi posticipare l'opera all'anno successivo. Ma anche il 2022 si è rivelato avaro di dettagli sull'avventura, al punto che i giocatori iniziarono a domandarsi che fine avesse fatto Goodbye Volcano High: semplicemente era stato rinviato ancora una volta, con il lancio ora fissato all'estate 2023.

All'inizio dell'anno la conferma, per la prima volta, di una data specifica che sembrava essere finalmente quella buona, prima di questo ulteriore posticipo alla fine di agosto. Ma che sia finalmente la volta buona per vedere in azione Goodbye Volcano High, che promette una storia ricca di scelte multiple che andranno a trasformare l'evoluzione degli eventi e degli stessi personaggi? Non resta che aspettare il 29 agosto!