Goodbye Volcano High su PS5: l'entusiasmo degli autori su hardware nextgen e DualSense

Il direttore creativo di KO_OP, Saleem Dabbous, ha discusso delle potenzialità delle console nextgen e, riferendosi alla versione PS5 di Goodbye Volcano High, ha manifestato tutto l'entusiasmo del suo team di sviluppo per l'hardware e il controller DualSense della nuova piattaforma Sony.

In un'intervista concessa a Official PlayStation Magazine UK, il rappresentante della software house indie è tornato a parlare della sua interessante avventura per spiegare che "stiamo realizzando tanti effetti visivi e di illuminazione che vengono eseguiti in tempo reale. Vogliamo fornirvi l'opportunità di compiere una panoramica veloce della mappa o di eseguire zoom e movimenti rapidi con la fotocamera, e questo significa che le nostre texture e i modelli poligonali devono essere alla massima risoluzione possibile affinché tutto sia perfetto in 4K".

Sempre in merito alla potenza di PlayStation 5 e alle possibilità offerte dalla nuova console Sony, Dabbous dichiara che "la cosa veramente bella di PS5 è che non siamo preoccupati dei vincoli tecnici, come nella memoria e nella risoluzione, e questo ci permette di concentrarci davvero sulla creazione dei migliori asset grafici e artistici che siamo in grado di realizzare. Anche il DualSense è entusiasmante, le sue funzioni come il feedback tattile e i trigger adattivi sono davvero degli strumenti preziosi".

L'uscita di Goodbye Volcano High è prevista nel 2021 su PC, PS4 e PS5. Qualora ve lo foste perso, in cima alla notizia trovate il video di presentazione mostrato da KO_OP durante l'evento PS5 di giugno.