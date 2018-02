Goodram mostrerà le sue novità hardware per il gaming ai IEM Katowice

In occasione deglie degli, due delle competizioni in ambito eSport più attese dell'anno,mostrerà nell'area espositiva i suoi prodotti dedicati ai giocatori e ai professionisti delle competizioni elettroniche.

Goodram, apprezzato brand europeo nel mercato delle memorie e dello storage di proprietà di Wilk Elektronik SA, annuncia la propria partecipazione a IEM Expo Katowice, evento che si terrà il 24 e 25 Febbraio in occasione di ESL One Katowice 2018 e dal 2 al 4 Marzo durante gli Intel Extreme Masters World Championship Katowice.

IEM Expo 2018 sarà per tutti gli appassionati un appuntamento imperdibile, al pari delle sfide tra le 16 squadre che animeranno i tornei e che daranno vita a epici scontri su Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO). I team internazionali che sono stati chiamati dagli organizzatori a contendersi il montepremi dei tornei, che complessivamente ammonta a 650.000 dollari, sono: Virtus.pro, Astralis, SK Gaming, G2 Esports, Ninjas in Pyjamas, FaZe Clan, Cloud9 e la squadra vincitrice del torneo UCC., cui si andranno poi ad aggiungere, al termine delle fasi di qualificazione, quattro ulteriori squadre europee, due nord americane, una asiatica e l'ultima proveniente dall'Oceania.

Vera e propria ciliegina sulla torta sarà poi il secondo torneo live di Playerunknown's Battlegrounds (PUBG), che proverà a bissare l'incredibile successo riscosso dalla prima edizione, che si è svolta durante IEM Oakland nel Novembre del 2017.

Alle sfide tra team di eSport ai massimi livelli, gli organizzatori non potevano che affiancare una parte di expo ugualmente allettante. Su un'area di oltre 8.000 metri quadrati, infatti, i visitatori potranno partecipare e assistere a ulteriori tornei che si svilupperanno oltre a quelli sul palco principale, accedere all’Intel Experience Zone, dove potranno toccare con mano le ultime soluzioni tecnologiche, comprese le ultime novità in ambito VR e provare le postazioni di gioco messe a disposizione.

Goodram, il cui quartier generale, nonché le linee di produzione sono proprio in Polonia, sarà sicuramente uno dei principali poli d'attrazione di IEM Expo Katowice, dove metterà in mostra le proprie proposte negli ambiti SDRAM e SSD per i giocatori e i pro-gamer. Presentate in anteprima a IFA 2017, le proposte a marchio IRDM by Goodram sono dedicate a tutti coloro che sono alla ricerca dei prodotti più performanti e affidabili, sia che si tratti di professionisti del gaming sia di appassionati.

A catturare l'attenzione di coloro che visiteranno l'area di Goodram saranno sicuramente le unità SSD IRDM ULTIMATE con interfaccia NVMe Fast PCI-e gen 3 x4, in grado di offrire una velocità di lettura fino a 2,9 GB/s e fino a 2,2 GB/s in scrittura, quindi, fino a 5 volte più veloce di un SSD SATA, poi i moduli di memoria IRDM X DDR4, garantiti a vita e realizzati con componentistica ai massimi livelli per assicurare ai gamer le massime prestazioni in ogni situazione, e i nuovi SSD IRDM PRO SATA III, basati sulle velocissime Flash Memory MLC NAND Toshiba e su controller quad-core Phison S10, disponibili con capacità da 240 a 960 GB, che Goodram garantisce per ben 5 anni.