Google Stadia Pro, sorpresa! C'è anche Mafia 3 gratis a ottobre

I regali sono sempre graditi, specialmente quando sono inaspettati. Google è stata costretta a modificare in corsa la selezione dei giochi Stadia Pro gratis di ottobre, ma per fortuna lo ha fatto in un modo che ha messo d'accordo tutti gli abbonati.

Per qualche ragione non meglio specificata, Unto the End è stato rimosso dai giochi Stadia Pro gratis di ottobre e posticipato al 10 dicembre 2021. Piuttosto che ridurre la conta dei titoli gratuiti da 5 a 4, Google ha ben pensato di rimpiazzarlo con un altro gioco, ossia Mafia 3: Definitive Edition. Avete capito bene! Se siete abbonati a Stadia Pro, da questo mese potete giocare gratuitamente anche al terzo capitolo della saga criminale di 2K, oltre al già annunciato Control: Ultimate Edition e agli altri tre giochi. Ricapitolando, ecco cosa vi spetta da questo mese:

Stadia Pro | I giochi gratis di ottobre

Control Ultimate Edition

Mafia 3: Ultimate Edition

DreamWorks Spirit Lucky’s Big Adventure

Hello Engineer - Early Access (in esclusiva temporale per Stadia)

Cake Bash

Niente male, vero? Ricordiamo che tutti i giochi Stadia Pro, una volta richiesti, possono essere giocati per sempre finché la sottoscrizione Pro è attiva, anche se vengono rimossi dalla selezione gratuita.



Ad oggi, Stadia Pro (9,99 euro al mese) offre lo streaming in 4K, l'HDR, l'audio surround 5.1, saldi esclusivi e ben 37 giochi gratis a tutti gli abbonati. Oltre ai cinque sopra menzionati, ci sono anche Crayta, Hitman, Republique, Everspace, Cthulhu Saves Christmas, Figment, Journey to the Savage Planet: Employee of the Month Edition, Little Nightmares II, PixelJunk Raiders, AVICII Invector, Ys VIII: Lacrimosa of DANA, Trine 4 The Nightmare Prince, Floor Kids, MotoGP20, The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III, Moonlighter, Street Power Football, Terraria, The Darkside Detective, Killer Queen Black, Valkyria Chronicles 4, GRIME, It Came From Space & Ate Our Brains, Epistory – Typing Chronicles, Darksiders 2, Blue Fire, Little Big Workshop, Wave Break, ARK: Survival Evolved, Legend of Keepers: Career of a Dungeon Manager, PGA TOUR 2K21.