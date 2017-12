Google aggiunge la feature "livescore esport" al proprio motore di ricerca

, il gigante californiano attualmente valutato oltre 101 miliardi di dollari, ha esteso unamolto particolare del suo motore di ricerca agli esport.

In buona sostanza gli utenti, esattamente come accade con i risultati sportivi "tradizionali", potranno ricercare su Google i risultati dei tornei in corso o della propria squadra del cuore. Il motore di ricerca provvederà a dare il livescore in tempo reale di tutti i risultati esportivi.

Non è ancora chiaro se questo strumento verrà reso disponibile per le competizioni che trasmettono in streaming esclusivamente su YouTube (come i tornei ESL Pro League), oppure includerà anche altre piattaforme. Inoltre, se la feature utilizzerà la medesima struttura che Google usa per i risultati sportivi tradizionali, in futuro dovrebbero esser aggiunte le classifiche e le sezioni relative alle news. Ogni matchup sarà accompagnato da un link di YouTube per guardare la partita in diretta o in replay.

Ricordiamo che lo scorso marzo, YouTube avevaanche acquisito i diritti di streaming esclusivi per la competizione CS: GO di Esports Championship Series (ECS) di proprietà di FACEIT. Le altre principali competizioni in corso durante il fine settimana come, ad esempio la preseason della Overwatch League (trasmessa in streaming su MLG) e l'evento All-Star di League of Legends, sembra che non potranno essere visualizzate tramite il "tick match" di Google.

Anche se si tratta di una novità relativamente superficiale, strumenti come questi mostrano un crescente interesse da parte dei giganti della Silicon Valley per integrare gli esport nelle funzionalità principali delle loro piattaforme. Facebook, ad esempio ha concluso un accordo sui contenuti con ESL e diritti esclusivi per la Premier League di Paladins, e presenta agli utenti interessati anche i propri "tick match" relativi a Dota 2 e CS: GO.

Una bella novità che amplia le possibilità per gli appassionati di restare sempre aggiornati. Prima d'ora, a questa "mancanza" sopperivano solo alcune estensioni dei browser come Abios Esport Match Ticker e simili.