Google aiuta Microsoft, FTC al palo: il Cloud è un mercato a sé? No!

Stanno emergendo dettagli sempre più interessanti nel processo dell'FTC contro Microsoft in merito all'acquisizione di Activision Blizzard, nel quale è stata coinvolta persino Google che ha rilasciato una testimonianza importante in merito al mercato del cloud gaming.

Stando infatti a quanto dichiarato da Dov Zimring, in precedenza product lead della defunta Google Stadia ed interpellato dall'FTC come parte dell'accusa, la piattaforma in streaming di Google era stata concepita per competere direttamente con le console e non faceva assolutamente parte di un mercato a sé stante, aggiungendo che Stadia era in grado di offrire prestazioni mai viste prima in ambito cloud come giochi in 4K.

Le parole di Zimring non sono per nulla banali, in quanto minano le fondamenta delle accuse mosse non solo dall'FTC, ma anche dalla CMA britannica, secondo le quali il cloud gaming è un nuovo mercato nascente e, con l'acquisizione di Activision, Microsoft rischierebbe di averne il monopolio. Il colosso di Redmond potrebbe dunque in questo modo usare le parole di Zimring a proprio vantaggio, sostenendo per l'appunto che il cloud gaming non è un mercato indipendente, con la stessa Stadia che dunque competeva nello stesso ambito di piattaforme come PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.

Zimring ha inoltre confermato che il fallimento di Stadia è dipeso principalmente dalla mancanza di contenuti sufficientemente interessanti per i consumatori, e dunque la sua chiusura non avrebbe nulla a che vedere con il cloud gaming in senso stretto. Resta ora da vedere come la casa di Xbox intenderà muoversi davanti a questa testimonianza, intanto Microsoft ha ribadito che l'affare Activision è mirato a far crescere il business PC e mobile della compagnia.

In tribunale, inoltre, Phil Spencer ha ribadito che Call of Duty non verrà ritirato da PS5, con la serie che continuerà ad uscire anche su PlayStation.