Google e Amazon sono minacce per l'industria dei videogiochi, per l'ex Sony Shawn Layden

Ricordato con affetto dai fan PlayStation, nel corso di un'intervista concessa a GameIndustry.biz, Shawn Layden ha parlato dell'attuale situazione del mondo videoludico. Nel suo discorso, l'ex presidente di Sony Interactive Entertainment ha descritto Google e Amazon come compagnie potenzialmente distruttive per il mercato.

Partendo da un discorso più ampio, Layden ha detto che "In primo luogo, il consolidamento può essere nemico della creatività", riferendosi alle acquisizioni su larga scala e all'ondata di chiusure di studi a cui abbiamo assistito negli ultimi anni. "Penso anche che l'aumento dei costi dei giochi sia una minaccia esistenziale per tutti noi. Così come l'ingresso di soggetti non endemici nel settore. In questo momento vediamo tutti i grandi competitor dire: 'Oh, i giochi? Portano miliardi di dollari all'anno? Ne voglio una fetta' E così cercano di sconvolgere l’industria".

Prendendo come esempio altri settori dell'intrattenimento, Laydenn ricorda che "La musica è stata sconvolta in modo irreversibile da quando Apple ha convinto tutti che 99 centesimi a canzone fosse una buona idea". Allo stesso modo, ha affermato che Netflix ha rivoluzionato il business cinematografico.

Layden ammette di sperare "che quello dei videogiochi sia il primo settore in cui portiamo da soli uno sconvolgimento", ha continuato. "Dove non ci vuole Google o Amazon per ribaltare completamente la situazione. Dovremmo essere abbastanza intelligenti da prevedere questi cambiamenti in arrivo e prepararci per tale eventualità". Layden ha anche precisato che alcune delle aziende più grandi hanno "capito che avere solo la tecnologia non significa poter realizzare un gioco", probabilmente facendo implicito riferimento al fallimento di Google Stadia.

Certo, arrivare dall'esterno e sconquassare il mondo videoludico è esattamente ciò che avvenne con l'entrata di Sony nel segmento videoludico. A tal riguardo, Layden afferma: "Nelle fasi iniziali dell'azienda, si trattava di una joint venture tra Sony Electronics e Sony Music Japan. Sapevano che dovevano portare l'intrattenimento... Fin dall'inizio. Le persone che gestivano la pubblicità, il marketing, le relazioni con gli editori, le PR... Erano tutti ragazzi di Sony Music e stavano sollecitando gli editori a supportare la piattaforma. PlayStation sapeva che non potevamo fare ciò che Sega e Nintendo facevano e [fornire la maggior parte del software], non ne sapevamo abbastanza su come farlo. Dovevamo essere la piattaforma di terze parti, quindi dovevamo procurarci Namco, Square, EA, Activision... Quei ragazzi di Sony Music sono quelli che hanno convinto Square a spostare Final Fantasy 7 da Nintendo a PlayStation, probabilmente il più grande cambiamento epocale. Quindi sì, non eravamo endemici, ma penso che abbiamo introdotto l'aspetto dell'intrattenimento, il che ha davvero contribuito ad accelerare il successo di PlayStation".