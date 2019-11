Google rettifica: i giochi acquistati in sconto con Stadia Pro saranno vostri per sempre

Qualche ora fa, un tweet pubblicato dalla pagina di supporto di Google Stadia ha generato un bel po' di scompiglio tra i giocatori che hanno deciso di dare un chance alla nuova piattaforma streaming fin dal lancio.

Stando a quanto è possibile leggere nel messaggio (pubblicato alle 13:01 di oggi 21 novembre), i giochi acquistati in sconto grazie alla sottoscrizione a Stadia Pro, esattamente come quelli ottenuti gratuitamente, sarebbero utilizzabili solo finché si rimane abbonati al servizio. "I giochi ottenuti gratis o con sconti grazie alla sottoscrizione a Stadia Pro non saranno più disponibili una volta scaduto l'abbonamento. Potrai continuare a giocare con i giochi che hai acquistato a prezzo pieno". Non è difficile comprendere i motivi del disappunto dei giocatori che si è venuto a generare. Anche servizi analoghi come PlayStation Plus e Xbox Live Gold offrono sconti esclusivi agli abbonati, ma non li privano dei giochi acquistati in saldo in caso di cessazione dell'abbonamento.

Per fortuna, si è trattato di un errore. Poche ore dopo, il servizio di assistenza di Google Stadia è intervenuto per rettificare quanto affermato in precedenza, spiegando che i giochi comprati in saldo grazie a Stadia Pro rimarranno di proprietà dell'acquirente per sempre, com'è giusto che sia.

Discorso a parte per i titoli gratuiti offerti dal servizio (al momento rientrano in questa categoria Destiny 2 The Collection e Samurai Shodown): esattamente come accade con PlayStation Plus, diventano inaccessibili alla scadenza dell'abbonamento. Questo, però, lo sapevamo già.