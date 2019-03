Google Chrome supporterà i Joy-Con e il Pro Controller di Nintendo Switch?

A pochi giorni dalla presentazione di Google che si svolgerà alla Game Developers Conference, in rete sono emersi nuovi e interessanti indizi su ciò che sta bollendo in pentola a Mountain View.

Stando a quanto segnalato da Owen Wilson e da Chrome Unboxed, sembra che il team di Chromium stia lavorando per aggiungere il supporto per i controller di Nintendo Switch a Google Chrome. La compatibilità dovrebbe estendersi sia ai Joy-Con sia al Pro Controller. I lavori sembrano essere già a buon punto, ma bisogna ancora rifinire alcuni aspetti.

Come abbiamo già più volte ribadito nei precedenti articoli, a gennaio si è conclusa la fase Beta di Google Project Stream, piattaforma per il gaming in streaming per il browser Chrome, compatibile con Windows, Mac, Linux e Chrome OS. Il servizio è stato testato con Assassin's Creed Odyssey ed era compatibile sia con il Dualshock 4 sia con Xbox One Controller. Evidentemente, il team di Google intende estendere il supporto anche ai controller della console ibrida di Nintendo, andando ad ampliare ulteriormente il ventaglio di scelta per i giocatori.

Secondo molte indiscrezioni, la presentazione di Google del 19 marzo sarà incentrata su Project Stream e su Google Yeti, una streaming console destinata a portare il servizio nei salotti e sulle televisioni dei videogiocatori. In rete, tra l'altro, sono emersi anche i primi concept del presunto controller di Google Yeti.