Google compra Typhoon Studios per Stadia: che fine farà Journey to the Savage Planet?

Dalle pagine del blog ufficiale di Stadia, Jade Raymond degli Stadia Games and Entertainment ci informa che Google ha acquisito i Typhoon Studios, la casa di sviluppo canadese attualmente al lavoro su Journey to the Savage Planet.

I Typhoon Studios sono stati fondati nel 2017 da un gruppo di esperti sviluppatori, programmatori, autori e designer provenienti da WB Games Montreal e dalle principali sussidiarie nordamericane di Ubisoft ed Electronic Arts.

L'acquisizione degli studi Typhoon da parte della nuova divisione videoludica di Google dedicata al progetto della piattaforma in game streaming di Google Stadia viene celebrata da Jade Raymond come un'occasione per evolvere ulteriormente la visione di Big G legata al cloud gaming. L'intero team di Typhoon fondato da Reid Schneider e Alex Hutchinson dovrebbe confluire all'interno della divisione di Montreal degli Stadia Games and Entertainment.

Nel comunicato che annuncia la fusione dei Typhoon Studios con la galassia di sussidiarie di Google Stadia si fa esplicito riferimento a Journey to the Savage Planet: l'ambiziosa avventura sci-fi, a detta di Raymond, non subirà ritardi di sorta e continua ad essere destinata ad approdare in multipiattaforma su PC, PlayStation 4 e Xbox One nella data di lancio preannunciata dai suoi (ormai ex) autori indipendenti, ossia il 31 gennaio del 2020.