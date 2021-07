Google Doodle sulle Olimpiadi: gli speedrunner si scatenano registrando record mondiali

L'avvio dei Giochi Olimpici di Tokyo del 2020 (rinviato lo scorso anno a causa della pandemia di Covid-19) sono stati celebrati da Google con un nuovo Google Doodle intitolato Champion Island, ben accolto dagli utenti che si divertono a completare l'arrampicata proposta dal gioco nel minor tempo possibile.

Anzi, i giocatori si sono lasciati così trasportare dal Doodle al punto da dare vita a vere e proprie speedrun. In particolare tre speedrunner (ExaminationMassive95, stratpat1964 e dishadow99) sono riusciti a termine il minigioco dell'arrampicata impiegando solo 11 secondi, stabilendo così l'attuale record mondiale e con tanto di testimonianze video reperibili su Reddit a rimarcare la tecnica e l'abilità usata per raggiungere la vetta in così poco tempo.

Così Google celebra le Olimpiadi con un Doodle che si è rivelato subito di grande successo. Oltre all'arrampicata possiamo trovare altri minigiochi ancora incentrati su rugby, tennis da tavolo, nuoto artistico, tiro con l'arco e skateboard, in modo da venire incontro ai gusti del più vasto numero di persone. Tutte le sfide risultano accattivanti da giocare, pur senza aver raggiunto la popolarità toccata dall'arrampicata. I Google Doodle sono da anni una tradizione del popolare motore di ricerca, volta a celebrare ricorrenze ed eventi speciali: di recente, a tal proposito, Google ha celebrato la vittoria dell'Italia agli Europei 2020 con un Doodle.