ha pubblicato la classifica di migliori giochi Android dell'anno che sta per terminare. Al primo posto in assoluto troviamo, una delle app più scaricate dal Play Store nel corso del 2017.

In classifica trovano spazio anche anche Clash Royale, Arena of Valor, EA Sports FIFA, Animal Crossing Pocket Camp, Bit Heroes, Pokemon GO, Angry Birds Evolution e Last Day on Earth Survival solamente per citarne alcuni.

Su Google Play Store trovate la classifica completa, siete d'accordo con i giudizi di Google o avreste votato altri giochi per la categoria I Migliori dell'Anno? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti.