Google Maps celebra il Mario Day con una simpatica collaborazione con Mario Kart

Domani 10 marzo si festeggia il! L'idraulico più famoso del mondo compie 33 anni, eha colto l'occasione per ripercorrere la sua storia . Anche Google si è aggiungerà ai festeggiamenti con una simpatica iniziativa che coinvolte

Per i prossimi sette giorni gli utenti potranno rimpiazzare la classica freccia blu di Google Maps per iOS e Android con Mario alla guida del suo go-kart! La funzionalità verrà inserita grazie ad un aggiornamento dell'applicazione attualmente in fase di roll-out. Se ancora non l'avete ricevuto non temete, probabilmente arriverà nelle prossime ore, giusto in tempo per il Mario Day.

Se invece la vostra applicazione si è già aggiornata, non dovete far altro che fare tap sull'icona gialla in basso, che ha la forma di una scatola ben nota ai fan dell'idraulico. Per un'idea più precisa al riguardo potete guardare l'immagine che abbiamo condiviso in calce a questa notizia.

Domani, invece, potrete unirvi ai festeggiamenti sui social utilizzando l'hashtag #Mar10. Nel corso del Nintendo Direct di ieri sera abbiamo scoperto che la baffuta mascotte tornerà quest'anno su Switch con Mario Tennis Aces, la cui uscita è fissata per il 22 giugno.