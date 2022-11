Google Meet per Android: si può giocare a UNO Mobile durante i meeting

Il gioco di carte statunitense UNO, prodotto da Mattel, è ormai un grande classico tra famiglie e amici. Nel corso degli anni si è passati da carte fisiche a digitali, ma il concetto è lo stesso: divertirsi in compagnia. Potreste però non aspettarvi l'ultima evoluzione del gioco, ovvero l'integrazione in Google Meet.

Sì, avete capito bene: come spiegato da GamingonPhone e come ufficializzato direttamente mediante la pagina Facebook di UNO Mobile Game, da inizio novembre 2022 è possibile effettuare una partita a UNO direttamente mediante la versione Android dell'app di videoconferenze di Google. In parole povere, potete giocare durante le riunioni (anche se ovviamente in sedi opportune, anche perché difficilmente convincerete alcuni colleghi a giocare con voi).

Per avviare una partita a UNO all'interno di Google Meet, chiaramente rimanendo all'interno della videochiamata, basta sfruttare l'opzione "Attività", trovare il gioco di carte e avviarlo. Insomma, potreste pensare di aspettare quell'amico che è solito arrivare in ritardo anche nelle videochiamate effettuando rapidamente una partita a UNO.

Per il resto, se volete giocare a UNO al di fuori di Google Meet, al netto delle classiche carte fisiche, potrebbe interessarvi sapere che UNO è scaricabile in versione digitale su dispositivi mobili. Potreste dunque voler dare un'occhiata al Play Store di Google (per dispositivi Android) o all'App Store di Apple (per iPhone e iPad).