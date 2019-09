Google: il multiplayer su Stadia sarà 'di gran lunga superiore' a quello su PC e console

Nel corso di un'intervista con i curatori del podcast di Kinda Funny, il direttore responsabile della divisione videoludica di Google, Jack Bruser, ha confidato nella bontà della piattaforma in game streaming di Big G a tal punto da ritenere che Stadia saprà surclassare le console sul tema dell'esperienza multiplayer.

A chi si chiede se la natura esclusivamente cloud della nuova piattaforma di Google possa inficiare sulla qualità dell'esperienza di gioco offerta in multiplayer, Bruser non ha dubbi nell'affermare che "oh si, giocare in rete su Stadia è molto meglio di quanto potresti mai ottenere da una console (o da una piattaforma fisica come PC, ndr). Questo perchè tutte le istanze di gioco sono su cloud e condivivono nel medesimo ecosistema, con pipeline robuste che consentono una larghezza di banda incredibilmente elevata. Grazie a queste infrastrutture, possiamo finalmente immaginare mondi multiplayer con centinaia, migliaia di persone che giocano insieme nella medesima lobby, tutte in contemporanea e visualizzabili tranquillamente a schermo".

A detta del responsabile della divisione gaming di Google, quindi, l'ecosistema unificato di Stadia rappresenterà uno dei suoi maggiori punti di forza, soprattutto in quei giochi che richiedono un numero elevato di utenti connessi alla rete: "Un esempio perfetto può essere quello dei Battle Royale, dove hai centinaia di utenti che giocano in contemporanea alla medesima partita. Su PC e console, fondamentalmente, tutto ciò può avvenire solo attraverso la coordinazione simultanea di tutti i sistemi, ciascuno 'obbligato' a connettersi agli altri e a sincronizzarsi in maniera perfetta. Può non sembrarlo ma è un problema ingegneristico molto difficile, è per questo che i Battle Royale rappresentano un genere relativamente nuovo e con così tante sfide di gameplay che devono essere ancora risolte. Ma con Stadia, si tratta sostanzialmente di partecipare al LAN Party del pianeta".

Il lancio italiano di Google Stadia è previsto per il mese di novembre: per un ulteriore approfondimento, su queste pagine trovate un nostro speciale su luci ed ombre del cloud gaming di Stadia.