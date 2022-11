L'accusa di Epic: Google ha pagato Activision per impedirle di aprire un App Store?

La lunga battaglia legale tra Epic Games e i giganti del settore mobile Google ed Apple non ha ancora esaurito le sue sorprese. Qualche giorno fa è emerso un nuovo documento con un'accusa molto importante formulata dalla compagnia di Tim Sweeney nei confronti di Big G.

A quanto si legge, tempo addietro Activision Blizzard e Riot Games avrebbero manifestato la volontà di aprire degli App Store proprietari, una dichiarazione di intenti che avrebbe fatto poco piacere a Google. Secondo Epic Games, il gigante di Mountain View avrebbe dunque pagato Activision Blizzard 360 milioni di dollari e Riot Games 30 milioni di dollari per disincentivarle ad aprire i loro negozi di applicazioni per Android.

Le accuse di Epic Games non terminano qui. Come già emerso durante il processo tra Epic e Google, quest'ultima è promotrice di un programma chiamato "Project Hug", pensato per incentivare e supportare gli sviluppatori intenzionati a pubblicare le loro applicazioni su Play Store. Secondo Epic, il programma sarebbe nato dopo il caso Fortnite (l'obiettivo di Epic, ricordiamo, è sempre stato quello di fare da sé e distribuire il free-to-play e i suoi contenuti al di fuori degli store tradizionali di Apple e Google). Ebbene, è nell'ambito di questo programma, afferma un testimone del processo, che Riot Games avrebbe portato a conoscenza di Google il proprio piano di aprire un App Store. Dal momento che ciò non è più accaduto, Epic ritiene che "gli accordi di Project Hug siano in realtà pensati per impedire agli sviluppatori di aprire degli store concorrenti o distribuire le proprie app al di fuori di Google Play".

Con un comunicato ufficiale inviato alla redazione di The Verge, Google e Activision hanno respinto con decisione le accuse di Epic Games. Google ha spiegato che l'obiettivo di Project Hug non è quello di impedire alle compagnie di aprire i propri store, mentre Activision ha assicurato di non aver mai accettato soldi da Big G per non competere con Google Play.