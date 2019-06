Google permetterà di cambiare facilmente il proprio nickname su Stadia

Parlando ai microfoni di PC GamesN, Patrick Seybold (Responsabile Comunicazioni di Google Stadia) fa sapere che i giocatori potranno cambiare il proprio nickname in qualsiasi momento, in maniera semplice e rapida.

"I giocatori potranno cambiare il proprio username in Google Stadia in qualsiasi momento e senza particolari problemi, a patto ovviamente che il nome scelto risulti libero e non già utilizzato da un altro giocatore", queste le parole di Seybold, al momento però non è chiaro se la funzionalità di modifiche del proprio ID sarà a pagamento come accade su PlayStation Network (4.99 euro) e Xbox LIVE (9.99 euro).

Ricordiamo che Google Stadia sarà disponibile dal 14 novembre in Nord America e vari paesi europei, tra cui l'Italia, con la Founder's Edition già prenotabile al prezzo di 129 euro. Da ieri è anche possibile acquistare singolarmente il solo controller nelle colorazioni Just Black, Wasabi e Clearly White al prezzo di 69 euro.