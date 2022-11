Google Play Games su PC, la Beta si espande 7 nuovi paesi: ben 85 titoli Android giocabili

A quasi un anno di distanza dall'annuncio effettuato ai Game Awards 2021 e dal lancio della Beta limitata in Corea de Sud, Taiwan e Hong Kong, quest'oggi Google ha espanso la versione di test di Play Games per PC Windows 10 e 11 in altri 7 paesi.

Nonostante si appresti a chiudere Stadia, Google non intende affatto mollare la presa sul settore gaming, ma semplicemente indirizzare le proprie risorse in altre direzioni. A partire da oggi 2 novembre la Beta di Google Play Games per PC è dunque disponibile in altri otto paesi, ossia Stati Uniti d'America, Canada, Messico, Brasile, Indonesia, Filippine, Malesia e Singapore.

Sebbene il catalogo di Google Play Games per dispositivi mobili Android possa contare almeno mezzo milioni di giochi, quelli già compatibili su PC sono 85, tra i quali spiccano 1945 Air Force, Blade Idle, Cookie Run: Kingdom ed Evony: The King’s Return. L'applicazione è in grado di sincronizzare i progressi tra il PC e i dispositivi mobili Android, permettendo dunque di cominciare una partita su una piattaforma per poi proseguirla sull'altra. Questi i requisiti di sistema ufficiali:

Requisiti minimi di Google Play Games per PC Windows 10 e 11

Windows 10 (v2004)

Solid state drive (SSD)

Intel UHD Graphics 630 GPU o simile

CPU con 4 core fisici

8GB of RAM

10GB di spazio disponibile

Account Admin di Windows

La virtualizzazione hardware dovrebbe essere attiva

La Beta di Google Play Games, purtroppo, non è ancora disponibile in Italia. Se non state nella pelle, attivate la notifica dirigendovi su questa pagina, in questo modo il gigante di Mountain View vi avvertirà non appena sarà disponibile anche nel nostro mercato.